Американская бегунья дисквалифицирована за пропуск допинг-тестов

Участница Олимпиады 2016 в беге на 200 метров Диджа Стивенс дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов. Допинг-офицеры зафиксировали нарушение со стороны 25-летней американки в феврале, августе и ноябре 2019 года.

Дисквалификация начинается с 17 февраля 2020 года и завершится 16 августа 2021 года. Таким образом Стивенс не сможет принять участие в Олимпиаде в Токио, сообщает Reuters.

В свое оправдание спортсменка заявила, что в одном из случаев у нее разрядился телефон, и допинг-офицеры не сумели до нее дозвониться. Стука в дверь (который повторялся трижды за 22 минуты) она также не слышала, поскольку крепко спала. А еще один раз она была вынуждена сменить номер телефона для того, чтобы избавиться от преследования неизвестного поклонника. Напомним, что в пропуске допинг-тестов также обвиняется знаменитый американский спринтер Крис Коулман. Однако решение по его делу пока не вынесено.