Алисия Монтаньо: «Спортсмены, которые принимали допинг, украли драгоценные моменты и деньги у чистых атлетов»

Американская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции, Алисия Монтаньо сообщила, что получит две медали чемпионатов мира после дисквалификации россиянки Марии Савиновой-Фарносовой.

— Я только что получила сообщение, что отправлюсь на чемпионат мира 2019 года в Дохе для церемонии перераспределения медалей, — написала в своем Instagram Монтаньо. — Получу две бронзовые награды, которые завоевала в 2011 году в Тэгу, в 2013-м — в Москве.

Если бы не осведомитель Юлия Степанова, которая тайно записывала своих товарищей по команде, у меня не было бы возможности встать на подиум и получить свои медали, которые я честно заработала. Огромное спасибо Юлии Степановой и другим разоблачителям, которые рисковали своими жизнями, чтобы раскрыть этот скандал. Спортсмены, которые принимали допинг, украли драгоценные моменты и деньги у чистых атлетов.