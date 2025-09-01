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1 сентября 2025, 23:10

Александрова про Исландию: «Не можешь спать, потому что такая красотища»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российская спортсменка Дина Александрова приехала в Исландию и выиграла там, в Рейкьявике, марафон, установив рекорд трассы — 2:35.5. О том, что удалось посмотреть в стране до старта спортсменка, рассказала «СЭ».

— Машину напрокат не брала?

— Машина у нас была. Мы сразу взяли по прилете, в аэропорту. Получается, мы весь южный берег Исландии объехали. Потом добрались до ледников, доехали чуть дальше, и уже обратно. Недели на всю Исландию, конечно, не хватит. Но китов я посмотрела.

— Как там было с погодой?

— Август — самый такой хороший месяц, потому что остальное время там не очень. Мне повезло, погода в первые дни была шикарная, ни дождей, ни ветра, ничего не было, идеально.

В 5.30 утра в гостинице где-то в горах проснулась, дверь открываешь — и там водопады, красивый рассвет. И ты уже не можешь спать, потому что, блин, такая красотища, людей нет, одна ферма стоит, там лошади везде, и думаешь — пойду побегаю.

Дина Александрова.«Купила мусорный мешок, сделала в нем дырки для головы с руками и побежала на старт». Дина Александрова — о победе в Исландии
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