Асанов — об охране на турнире в Нигере: «У них же там военный режим»

Александр Асанов, победивший в прыжках в высоту на турнире «Кубок Сахель», прошедшем в столице Нигера Ниамее, поделился своими впечатлениями о поездке с «СЭ» после завершения квалификации на чемпионате России в Казани.

— Первые впечатления?

— Словами не передать. Как в документальных фильмах про Африку, один в один. Я думал, что такого уже нет, но оно есть.

— Нищета?

— Не только. Вообще, сам колорит их жизни. По вечерам они сидят босые у дорог, танцуют, поют что-то, смеются. В общем, прям Африка-Африка.

— Связь там была?

— Была, но очень дорогая, поэтому там наши девчонки какие-то пакеты роуминга подключали, 500 рублей в сутки, кажется. А у моего оператора вообще нет такой опции. Был Wi-Fi в отеле, но медленный, ничего толком подгрузить было нельзя, только созваниваться с родными минут на пять.

— Вас сопровождали военные?

— Да, всегда. У них же там военный режим. Нам рассказывали, что они выгнали всех французов. Но я, если честно, не вникал, потому что, когда едешь с военными, как-то не хочется ничего у них спрашивать. Они нас все время сопровождали, забирали, ждали на своем микроавтобусе. Всегда ездили по встречке.