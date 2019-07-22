Аксана Гатауллина пробежалась с одеялом вместо российского флага

Аксана Гатауллина необычно отметила свою победу на чемпионате Европы среди юниоров в Швеции.

Гатауллина выиграла соревнования в прыжках с шестом с лучшим юниорским результатом сезона в Европе – 4.36 м. Аксана, как и все остальные наши легкоатлеты, выступала в Швеции в нейтральном статусе и без флага. После победы спортсменка взяла в руки обыкновенный плед или одеяло и пробежалась с ним, так как права взять российский флаг у нее не было.

Аксана Гатауллина – дочь серебряного призера Олимпийских игр-1988 тоже в прыжках с шестом Родиона Гатауллина. (Наталья Марьянчик)