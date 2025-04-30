Легкая атлетика
Легкая атлетика

Допинг

30 апреля, 10:21

Акименко вернулся в спорт после окончания дисквалификации

Камила Абдурахманова
корреспондент

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года прыгун в высоту Михаил Акименко принял решение вернуться в спорт после отбытия годичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я уже тренируюсь в полную мощь. Первым стартом для меня после возвращения станет командный чемпионат России, который пройдет в конце мая в Сочи», — рассказал Акименко ТАСС.

Акименко дисквалифицировали на год за нарушение правил предоставления информации о местонахождении: в течение 12 месяцев он трижды не был доступен для допинг-контроля в заранее указанном месте. Дисквалификация закончилась 24 апреля.

Акименко последний раз участвовал в соревнованиях 23 января 2022 года на московском турнире «Битва полов», где занял третье место с результатом 2,18 м. Из-за травмы стопы он пропустил оставшуюся часть зимнего и весь летний сезон 2022 года. В 2023 году спортсмену сделали операцию на голеностопном суставе.

На чемпионате мира 2019 года в Катаре Акименко занял второе место с результатом 2,35 м. На Олимпийских играх в Токио он показал шестой результат (2,33 м).

Источник: ТАСС
Михаил Акименко
