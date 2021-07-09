Акименко победил в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
9 июля 2021, 22:40
На этапе Бриллиантовой лиги в Монако российский спортсмен Михаил Акименко одержал победу в прыжках в высоту. Его результат — 2 метра и 32 сантиметра.
Вторым стал канадец Джанго Ловетт (2,29). На третьей позиции белорусский атлет Максим Недосеков (2,25). Такой же результат у еще одного россиянина Ильи Иванюка, ставшего четвертым.
Бриллиантовая лига
Монте-Карло (Монако)
Прыжки в высоту
Мужчины
1. Михаил Акименко (Россия) — 2,32 м
2. Джанго Ловетт (Канада) — 2,29
3. Максим Недосеков (Белоруссия) — 2,25
4. Илья Иванюк (Россия) — 2,25 м
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