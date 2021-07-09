Акименко победил в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако российский спортсмен Михаил Акименко одержал победу в прыжках в высоту. Его результат — 2 метра и 32 сантиметра.

Вторым стал канадец Джанго Ловетт (2,29). На третьей позиции белорусский атлет Максим Недосеков (2,25). Такой же результат у еще одного россиянина Ильи Иванюка, ставшего четвертым.

Бриллиантовая лига

Монте-Карло (Монако)

Прыжки в высоту

Мужчины

1. Михаил Акименко (Россия) — 2,32 м

2. Джанго Ловетт (Канада) — 2,29

3. Максим Недосеков (Белоруссия) — 2,25

4. Илья Иванюк (Россия) — 2,25 м