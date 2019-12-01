Акименко и Иванюк вошли в пул тестирования на 2020 год

Российские легкоатлеты Михаил Акименко и Илья Иванюк вошли в пул допингового тестирования World Athletics на 2020 год, сообщает ТАСС. Спортсмены на ЧМ-2019 завоевали серебро и бронзу в прыжках в высоту.

Всего в новый пул допинг-тестирования World Athletics входят восемь российских легкоатлетов, и все они в настоящее время обладают нейтральным статусом. В этот список также вошли многоборец Илья Шкуренев, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, а также ходок Василий Мизинов.

Все они находились в пуле Международной ассоциации легкоатлетических федераций и на 2019 год, который также состоял из восьми россиян. Однако в новом пуле не оказалось толкателя ядра Александра Лесного и метателя молота Алексея Сокирского.