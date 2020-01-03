Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика
Допинг

AIU подтвердил получение ответа от ВФЛА по делу Лысенко

18:13
Данил Лысенко. Фото Reuters
Данил Лысенко. Фото Reuters
Теги:

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit получил ответ от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает ТАСС.

— Мы можем подтвердить получение ответа от ВФЛА. Мы не будем давать дальнейших комментариев на данном этапе, — заявили в пресс-службе AIU.

В конце ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

После решения AIU совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7463067

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир