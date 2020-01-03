AIU подтвердил получение ответа от ВФЛА по делу Лысенко

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit получил ответ от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает ТАСС.

— Мы можем подтвердить получение ответа от ВФЛА. Мы не будем давать дальнейших комментариев на данном этапе, — заявили в пресс-службе AIU.

В конце ноября AIU временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

После решения AIU совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановил процесс восстановления членства ВФЛА и пригрозил полным исключением из организации.