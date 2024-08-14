AIU подал апелляцию в CAS на легкоатлета, которого оправдало USADA

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение USADA по делу американского легкоатлета Эрриона Найтона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт AIU.

Найтон избежал дисквалификации, несмотря на положительную допинг-пробу, и был допущен до Олимпиады-2024, где стал четвертым в беге на 200 м. Независимый арбитр определил, что положительный тест спортсмена на метаболит тренболона был, скорее всего, вызван употреблением в пищу загрязненного мяса.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что минимум три американских спортсмена, которые совершили серьезные нарушения антидопинговых правил, продолжали принимать участие в соревнованиях.