Адвокат Лысенко изучит выдвинутые обвинения по делу о допинге

Адвокат российского прыгуна в высоту Данила Лысенко Артем Пацев изучит обвинения в нарушении легкоатлетом антидопинговых правил. Независимый легкоатлетический орган (AIU) вел 15-месячное расследование, по итогам которого выяснил, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля.

По делу о подлоге данных временно отстранены президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления ВФЛА Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и тренер Лысенко Евгений Загорулько.

— В отличие от предыдущих полутора лет, что шло расследование, сейчас спортсмену были предъявлены конкретные обвинения. Сейчас я вместе со спортсменом буду их изучать, это стандартная процедура, — цитирует ТАСС Пацева.

Также юрист добавил: если спортсмен не признает свою вину, дело будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом (CAS).