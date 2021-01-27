«А ведь он был «поборником правды». Реакция болельщиков на новость о допинге у Шубенкова

По данным «СЭ», чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков сдал положительную пробу. Однако на данный момент у него сохраняются шансы оправдаться.

Проба была взята по линии РУСАДА в рамках внесоревновательного контроля. Запрещенный препарат в организме Шубенкова присутствует в минимальной концентрации. То есть теоретически проба «Б» вообще может не подтвердить пробу «А», и тогда обвинения будут сняты автоматически.

Пользователи в комментариях эмоционально отреагировали на возможное отстранение спортсмена.

ilyamorozov1981: «Ну что это такое... Вообще никому верить теперь нельзя. Надеюсь, что все же это будет ошибкой».

jaroslav758: «Все, станция «Конечная».

bodriak: «Это добивание легкой атлетики».

ar.si.goal: «Вот за этого парня, я вообще не ожидал».

Metallolom: «Да уж, напомнил о себе, а то забыли все о нем».

Старый777: «Я не верю, какая-то неосторожность там. Этот парень искренне агитировал за чистый спорт».

Bugr1969: «А Шубенков то вместе с нашими прыгуньями в высоту был основным нашим «поборником правды».