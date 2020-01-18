«А что, так можно было?» Шубенков недоволен решением UKAD не передавать образцы Фара в ВАДА
21:25
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выразил недоумение по поводу заявления Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).
Ранее стало известно, что UKAD не собирается передавать в ВАДА пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара в рамках дела его бывшего тренера Альберто Салазара. Специалист был отстранен на четыре года по делу о контрабанде тестостерона.
UKAD заявило, что не будет передавать образцы, поскольку при перепроверке они будут повреждены, и их нельзя будет перепроверить в будущем, когда появятся новые технологии выявления допинга.
«А что, так можно было?» — написал Шубенков в Twitter, выложив ссылку на статью о Мо Фара.
А че, так можно было? ?https://t.co/aZ1j7aPiqJ— Sergey Shubenkov RU (@serg_shubenkov) January 18, 2020
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