«А что, так можно было?» Шубенков недоволен решением UKAD не передавать образцы Фара в ВАДА

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выразил недоумение по поводу заявления Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).

Ранее стало известно, что UKAD не собирается передавать в ВАДА пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фара в рамках дела его бывшего тренера Альберто Салазара. Специалист был отстранен на четыре года по делу о контрабанде тестостерона.

UKAD заявило, что не будет передавать образцы, поскольку при перепроверке они будут повреждены, и их нельзя будет перепроверить в будущем, когда появятся новые технологии выявления допинга.

«А что, так можно было?» — написал Шубенков в Twitter, выложив ссылку на статью о Мо Фара.