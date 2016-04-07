В Эфиопии по поручению ИААФ проведут массовые допинг-тесты
7 апреля 2016, 17:38
Эфиопия проведет массовое тестирование легкоатлетов по поручению ИААФ. Как сообщает ВВС, африканской стране поручено в сжатые сроки взять допинг-пробы у 150 - 200 спортсменов в связи с подозрением в массовом употреблении запрещенных веществ. Если тестирование не начнется на следующей неделе, ИААФ грозит эфиопским легкоатлетам санкциями.
Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА
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