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Допинг

31 марта 2016, 12:20

Михайлова не имеет никакого отношения к ВФЛА

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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Как сообщает AP, Антидопинговое агентство США и ИААФ уличили российского агента Ларису Михайлову в даче допинга кенийским спортсменам, интересы которых она представляла. По словам же генерального секретаря ВФЛА Михаила Бутова, Михайлова не имеет никакого отношения к российской организации. Чемпионка Европы-1998 в составе сборной России в беге на 800 метров выставляла своих клиентов на низкоуровневые соревнования в США, организаторы которых не могли позволить себе проводить допинг-тесты. При этом спортсмены якобы отдавали ей 15 процентов своих призовых. Для увеличения количества стартов в сезоне Михайлова принуждала кенийцев принимать запрещенные препараты. В результате организаторы ряда соревнований отказались от сотрудничества с российским агентом.

Деятельность Михайловой привлекла внимание после того, как трое ее подопечных попались на допинге во время соревнований в Мексике. Сама же экс-спортсменка отметила, что не отвечает за участие легкоатлетов на соревнованиях за пределами США. Напомним, что ранее одна из спортсменок Михайловой Лилиан Марийта призналась, что та давала допинг под видом витаминов.

– Михайлова не имеет никакого отношения к Всероссийской федерации легкой атлетики, – приводит ТАСС слова Бутова.

Источник: http://tass.ru/sport/3165634
Михаил Бутов
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