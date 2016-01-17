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17 января 2016, 18:45

Михаил Бутов: "На выборах президента ВФЛА нужно руководствоваться политическими соображениями"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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Генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов объяснил причину того, что снял свою кандидатуру с выборов президента организации. По словам функционера, российская легкая атлетика находится в сложном положении и при выборе нового главы федерации нужно руководствоваться в том числе и политическими соображениями. Напомним, что победу на выборах одержал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Наше тяжелое положение на данный момент ни для кого не является секретом, - сказал Бутов. - Приоритетом для всех сейчас является участие российских легкоатлетов на Олимпийских играх в Рио. Нужно исключить все возможные, пусть даже минимальные риски. А мое президентство стало бы именно таковым. Уверен, что никаких вопросов ко мне нет ни у ВАДА, ни у ИААФ. Но…

Сейчас мы такой ситуации, что на нашу легкую атлетику должно светить солнце, не отбрасывающее никаких теней. Я уверен в себе и скрывать мне абсолютно нечего. Думаю, ВАДА и ИААФ считают так же. Всегда готов ответить на любые вопросы. Другое дело, что так могут думать не все. И как только я начал получать подобные сигналы, принял соответствующее решение. На данном этапе нужно руководствоваться не только логикой, но и политическими соображениями.

Интервью с Бутовым

Михаил Бутов
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