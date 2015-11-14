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14 ноября 2015, 02:52

Евгений Загорулько: "Уверен, Россия выступит на Играх, а эта ситуация будет уроком"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Анны Чичеровой Евгений Загорулько верит, что российские легкоатлеты смогут выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В пятницу было объявлено о временном отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики решением совета ИААФ.

– Верю, что мы выступим на Олимпиаде, думаю, никто нас окончательно не отстранит, – приводит "Р-Спорт" слова Загорулько. – Может быть нам это будет и на пользу, потому что нужно навести порядок. Конечно, по моим ощущениям, если бы не вмешательство нашего президента, нас бы уже сейчас окончательно отстранили. Все-таки некоторые спортивные федерации недееспособны и нужно наводить порядок. Очевидно, что и здесь были проблемы с дисциплиной. Демократия – это хорошо, но дисциплина должна быть, был где-то утерян контроль. Но я уверен, что мы выступим на Играх, а эта ситуация будет уроком, который мы воспримем себе на пользу.

Источник: http://rsport.ru/athletics/20151114/879222197.html
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