Евгений Загорулько: "Уверен, Россия выступит на Играх, а эта ситуация будет уроком"

Тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Анны Чичеровой Евгений Загорулько верит, что российские легкоатлеты смогут выступить на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В пятницу было объявлено о временном отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики решением совета ИААФ.

– Верю, что мы выступим на Олимпиаде, думаю, никто нас окончательно не отстранит, – приводит "Р-Спорт" слова Загорулько. – Может быть нам это будет и на пользу, потому что нужно навести порядок. Конечно, по моим ощущениям, если бы не вмешательство нашего президента, нас бы уже сейчас окончательно отстранили. Все-таки некоторые спортивные федерации недееспособны и нужно наводить порядок. Очевидно, что и здесь были проблемы с дисциплиной. Демократия – это хорошо, но дисциплина должна быть, был где-то утерян контроль. Но я уверен, что мы выступим на Играх, а эта ситуация будет уроком, который мы воспримем себе на пользу.