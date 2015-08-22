Иван Гертлейн: "В квалификации прыгал с температурой – все тело ломит, слабость"

Прыгун с шестом Иван Гертлейн признался, что выступал в квалификации чемпионата мира, проходящего в Пекине, с температурой. Он стал единственным представителем России, вышедшим в финал соревнований в этой дисциплине. При этом Гертлейну удалось установить личный рекорд.

– Ощущения хорошие, теперь надо готовиться к финалу, – цитирует "Р-Спорт" Гертлейна. – Конечно, ожидал, что покажу такой результат, настраивался на выход в финал. Волнения особого не было, в большей степени из-за того, что я болезненно привыкаю к этому региону, и сил на волнение просто не остается. В квалификации прыгал с температурой – все тело ломит, слабость.

Вообще на этом чемпионате мира очень высокий квалификационный норматив – чтобы 5,70 преодолели сразу 16 спортсменов, это серьезно. Добавит ли нервов тот факт, что я буду единственным из россиян в финале? Нет, не думаю. Надеюсь, что к решающим прыжкам самочувствие у меня будет лучше. Но вообще обидно, конечно, что наши ребята в финал не прошли.