Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

13 ноября 2013, 13:58

Сергей Клюгин: "Зимой от Ухова ждем и побед, и высоких результатов"

Александр Тихов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Группа прыгунов в высоту под руководством олимпийского чемпиона Сергея Клюгина, куда входят олимпийский чемпион Иван Ухов и действующая чемпионка мира Светлана Школина, вернулась с первого предсезонного сбора в Испании. По словам наставника, группа выполнила все, что было запланировано, здорово поработала и хорошо отдохнула.

– Сбор в Испании прошел отлично, – приводит "Весь спорт" слова Клюгина. – Нам первый раз так повезло с погодой: постоянно было тепло, светило солнышко, вода в море – 22 градуса. Так что мы здорово поработали и хорошенько отдохнули. Сделали все, что планировали. Теперь продолжим готовиться к зимнему сезону. Думаю, с середины января начнем выступать.

– Олимпийский чемпион Иван Ухов, в отличие от Светы Школиной, зиму пропускать не собирается?

– Ване нравится выступать, не прекращая. Мы проанализировали летний сезон, внесли определенные коррективы в нашу работу – и продолжаем готовиться. Хотя прошедшим летом, на самом деле, сложно было что-то сделать. Все-таки это был послеолимпийский сезон. Если бы не чемпионат мира в Москве, мы бы вообще отдыхали, но пропустить такое событие нельзя. На один старт мы подвелись, вышли на пик формы, но желаемого не получили. Результат Ваня показал приличный, однако его хватило всего лишь для четвертого места.

– Зиму отработаете в полном режиме?

– Да, Иван уже восстановился и с полной самоотдачей приступил к работе. Плюс к этому на базе в "Новогорске" совсем недавно открылся легкоатлетический манеж, и это – огромная радость для высотников. Заедем туда 10 декабря, продолжим тренироваться в прекрасных условиях. Сейчас наша основная задача – мощно отработать зимний сезон.

– Для Ухова зимой приоритетом будет высокий результат или победа на чемпионате мира?

– Посмотрим, как пойдет. Зима холодная, поэтому предсказывать сложно. Хочется, конечно, и того, и другого, и побольше (улыбается). Будем ждать самого лучшего.

– Что-то слышно о зарубежных ребятах – украинце Богдане Бондаренко, катарце Мутазе Баршиме? Они собираются выступать зимой?

– Точно сказать не могу, но, думаю, Бондаренко наверняка пропустит зиму. А на родине Баршима, как известно, круглый год лето – не знаю, захочет ли он приезжать в холод. Хотя в прошлом сезоне выступал, и весьма успешно. Но кто бы зимой ни прыгал, я уверен – наши доблестные рыцари дадут достойный бой.

Источник: allsportinfo.ru
0
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух ждут второго ребенка
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Популярное видео
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Школина пропустит зимний сезон

Мокоена хочет стать олимпийским медалистом в тройном прыжке

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости