Сергей Клюгин: "Зимой от Ухова ждем и побед, и высоких результатов"

Группа прыгунов в высоту под руководством олимпийского чемпиона Сергея Клюгина, куда входят олимпийский чемпион Иван Ухов и действующая чемпионка мира Светлана Школина, вернулась с первого предсезонного сбора в Испании. По словам наставника, группа выполнила все, что было запланировано, здорово поработала и хорошо отдохнула.

– Сбор в Испании прошел отлично, – приводит "Весь спорт" слова Клюгина. – Нам первый раз так повезло с погодой: постоянно было тепло, светило солнышко, вода в море – 22 градуса. Так что мы здорово поработали и хорошенько отдохнули. Сделали все, что планировали. Теперь продолжим готовиться к зимнему сезону. Думаю, с середины января начнем выступать.

– Олимпийский чемпион Иван Ухов, в отличие от Светы Школиной, зиму пропускать не собирается?

– Ване нравится выступать, не прекращая. Мы проанализировали летний сезон, внесли определенные коррективы в нашу работу – и продолжаем готовиться. Хотя прошедшим летом, на самом деле, сложно было что-то сделать. Все-таки это был послеолимпийский сезон. Если бы не чемпионат мира в Москве, мы бы вообще отдыхали, но пропустить такое событие нельзя. На один старт мы подвелись, вышли на пик формы, но желаемого не получили. Результат Ваня показал приличный, однако его хватило всего лишь для четвертого места.

– Зиму отработаете в полном режиме?

– Да, Иван уже восстановился и с полной самоотдачей приступил к работе. Плюс к этому на базе в "Новогорске" совсем недавно открылся легкоатлетический манеж, и это – огромная радость для высотников. Заедем туда 10 декабря, продолжим тренироваться в прекрасных условиях. Сейчас наша основная задача – мощно отработать зимний сезон.

– Для Ухова зимой приоритетом будет высокий результат или победа на чемпионате мира?

– Посмотрим, как пойдет. Зима холодная, поэтому предсказывать сложно. Хочется, конечно, и того, и другого, и побольше (улыбается). Будем ждать самого лучшего.

– Что-то слышно о зарубежных ребятах – украинце Богдане Бондаренко, катарце Мутазе Баршиме? Они собираются выступать зимой?

– Точно сказать не могу, но, думаю, Бондаренко наверняка пропустит зиму. А на родине Баршима, как известно, круглый год лето – не знаю, захочет ли он приезжать в холод. Хотя в прошлом сезоне выступал, и весьма успешно. Но кто бы зимой ни прыгал, я уверен – наши доблестные рыцари дадут достойный бой.