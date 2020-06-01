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Допинг

43-летний российский бегун дисквалифицирован за допинг

20:00
43-летний легкоатлет Вадим Улижов дисквалифицирован — у него обнаружили четыре запрещенных вещества. Фото AFP
43-летний легкоатлет Вадим Улижов дисквалифицирован — у него обнаружили четыре запрещенных вещества. Фото AFP

Российский бегун Вадим Улижов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В пробе 43-летнего легкоатлета обнаружили четыре запрещенных вещества: эритропоэтин, мельдоний, октодрин и хигенамин.

7 января Улижов стал вторым в в омском Рождественском полумарафоне в возрастной категории старше 35 лет. Этот результат будет аннулирован.

Вадим Улижов — 12-й российский спортсмен, который отбывает наказание за употребление эритропоэтина.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8620697

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