43-летний российский бегун дисквалифицирован за допинг
20:00
Российский бегун Вадим Улижов дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
В пробе 43-летнего легкоатлета обнаружили четыре запрещенных вещества: эритропоэтин, мельдоний, октодрин и хигенамин.
7 января Улижов стал вторым в в омском Рождественском полумарафоне в возрастной категории старше 35 лет. Этот результат будет аннулирован.
Вадим Улижов — 12-й российский спортсмен, который отбывает наказание за употребление эритропоэтина.
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