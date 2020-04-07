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32 российских спортсмена были эвакуированы со сборов в Киргизии

12:05
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Российские легкоатлеты вернулись на родину из Киргизии, где они проходили тренировочный сбор, сообщает ТАСС. На сборах в Киргизии находилось 32 легкоатлета Свердловской области, которым требовалась эвакуация в связи с пандемией коронавируса.

Самолет со спортсменами на борту совершил посадку в аэропорту Кольцово. По прилете легкоатлеты прошли медобследование, после чего они были отправлены на двухнедельный карантин. За легкоатлетами из Челябинска приехала машина, которая отвезла их домой. Якутские спортсмены карантин проведут в одной из клиник Верхней Пышмы.

Легкоатлеты в Киргизии проводили запланированный сбор в условиях среднегорья, рядом с озером Иссык-Куль.

В Киргизии выявлено 228 случаев заболевания, в их числе — 19 медицинских работников. Четыре человека умерли, 33 вылечились.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8178987

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