24-летний участник Олимпиады в Рио погиб в автокатастрофе

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 в беге на 400 м Абдалела Харун погиб в автокатастрофе. Обстоятельства произошедшего пока не сообщаются. Спортсмену, выступавшему за Катар, было всего 24 года.

Харун также побеждал на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в 2016 году.

На Олимпиаде в Рио он дошел до полуфинала.