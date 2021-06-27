24-летний участник Олимпиады в Рио погиб в автокатастрофе
11:03
Бронзовый призер чемпионата мира-2017 в беге на 400 м Абдалела Харун погиб в автокатастрофе. Обстоятельства произошедшего пока не сообщаются. Спортсмену, выступавшему за Катар, было всего 24 года.
Харун также побеждал на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в 2016 году.
На Олимпиаде в Рио он дошел до полуфинала.
World Athletics is deeply saddened to hear that Qatari sprinter Abdalelah Haroun — 2017 world 400m bronze medallist and a former world junior champion — has died in a car crash at the age of 24.— World Athletics (@WorldAthletics) June 26, 2021
Читайте также
Король обмана. Он убивал людей, сидел в тюрьме, а потом стал самым влиятельным человеком профессионального бокса
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю