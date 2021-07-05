20-летняя бегунья Шевнина дисквалифицирована на два года за допинг

Чемпионка России среди молодежи в беге на 400 метров София Шевнина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

20-летняя спортсменка дисквалифицирована за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация Шевниной отсчитывается с 28 января 2021 года.