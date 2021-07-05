Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Новости   //    Легкая атлетика
Допинг

20-летня бегунья Шевнина дисквалифицирована на два года за допинг

15:03

Чемпионка России среди молодежи в беге на 400 метров София Шевнина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

Спортсменка дисквалифицирована за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация Шевниной отсчитывается с 28 января 2021 года.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
Видео: Какую аномалию ожидают в России вслед за жарой
Слезы Москвы: от последствий коронавирусной инфекции умер Владимир Меньшов
Эксперт назвал признаки прослушки телефона
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд