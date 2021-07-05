20-летня бегунья Шевнина дисквалифицирована на два года за допинг

Чемпионка России среди молодежи в беге на 400 метров София Шевнина дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

Спортсменка дисквалифицирована за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил. Дисквалификация Шевниной отсчитывается с 28 января 2021 года.