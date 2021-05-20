17-летний российский прыгун с шестом Волков официально получил право выступать за Белоруссию
10:47
Российский прыгун с шестом Матвей Волков получил право выступать за сборную Белоруссии, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).
17-летний спортсмен завершил процесс смены спортивного гражданства.
Great news! Pole vaulter MATVEI VOLKOV is eligible to represent BELARUS in National Representative Competitions! ? Bang! @WorldAthletics @EuroAthletics pic.twitter.com/JVdsjuIZkF— Belarus Athletic Federation (БФЛА) (@athleticsBLR) May 19, 2021
Летом 2020 года Волков переехал в Белоруссию и начал процесс получения гражданства страны. В июле 2020 года спортсмен объяснял «СЭ», что решил переехать из-за невозможности выступать на соревнованиях из-за санкций Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к российским легкоатлетам.
Читайте также
Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря
«Головин один не может обыграть «ПСЖ». Зачем выпускать Миранчука на 10 минут? Что тренер хотел этим показать?!» Интервью Андрея Канчельскиса
4
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю