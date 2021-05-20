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17-летний российский прыгун с шестом Волков официально получил право выступать за Белоруссию

10:47
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Российский прыгун с шестом Матвей Волков получил право выступать за сборную Белоруссии, сообщает пресс-служба Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

17-летний спортсмен завершил процесс смены спортивного гражданства.

Летом 2020 года Волков переехал в Белоруссию и начал процесс получения гражданства страны. В июле 2020 года спортсмен объяснял «СЭ», что решил переехать из-за невозможности выступать на соревнованиях из-за санкций Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к российским легкоатлетам.

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