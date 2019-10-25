16-летняя школьница выиграла забег в Огайо, но была отстранена за ношение хиджаба

Легкоатлетка Нур Александрия Абукарам была дисквалифицирована с соревнований по кроссу за ношение хиджаба, сообщает USA Today. 16-летняя ученица школы в Огайо выиграла соревнования по кроссу, после чего узнала, что ее дисквалифицировали.

Абукарам ходит в частную исламскую школу и приняла участие в состязаниях в местной государственной школе Нортвью.

Представитель Спортивной ассоциации средней школы штата Огайо Тим Стрид пояснил, что религиозные головные уборы в состязаниях запрещены, если не был заранее прислано официальное уведомление. У Абукарам такого уведомлениня не было.

— Почему нужно жертвовать религией и частью того, кем ты являешься, чтобы сделать что-то другое, чем вы тоже очень увлечены? — возмутилась Абукарам.

Девушку уже поддержала сенатор штата Массачусетс Элизабет Уорен, заявившая, что школьники должны чувствовать себя в безопасности вне зависимости от религии.