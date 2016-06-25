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Допинг

25 июня 2016, 10:20

Елена Лашманова: "До конца будем отстаивать свою точку зрения, что мы "чисты"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка (Лондон-2012) Елена Лашманова, победившая на чемпионате России в Чебоксарах на дистанции 20 км, не стала скрывать, что ощущала давление. При этом спортсменка заверила, что российские спортсмены борются честно и будут отстаивать свою точку зрения.

Для 24-летней спортсменки это был первый старт после перерыва, связанного с двухлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Отметим, что она не входит в число претенденток на поездку на Олимпиаду-2016, так как не имеет выполненного олимпийского норматива.

– Конечно, ощущалось то давление, которое на нас оказывают, но мы справились с ним, – приводит "Р-Спорт" слова Лашмановой. – Мы боремся честно, боремся до последнего и до конца будем отстаивать свою точку зрения, что мы "чисты". И очень хочется, чтобы наши болельщики тоже нас поддерживали и болели за нас.

Наверное, гонятся всегда за лидерами, хотят, чтобы победа была за другими странами, потому что Россия всегда занимала лидирующие позиции в командном зачете. Поэтому, наверное, и такое пристальное внимание к российской команде.

Источник: http://rsport.ru/athletics/20160625/959401932.html
Елена Лашманова
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