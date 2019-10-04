Журналисты «СЭ» вышли на награждение в Дохе с флагом России. На глазах Коэ

На чемпионате мира в Дохе прошел забег для журналистов. В медиа-рейсе приняли участие журналисты «СЭ» Наталья Марьянчик и Владимир Иванов. Дистанция — 800 м. Наталья, в забеге которой участвовала, например, кенийка, финишировала в середине. Владимир стал вторым и получил приз от организаторов.

На награждение Иванов вышел с российским флагом — благо журналистам это не запрещено. Коллеги из других стран отнеслись к этому с позитивом. Интересно, что президент Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Себастьан Коэ награждал за первое место, а вот остальных призеров не стал, отправившись на свои места на стадионе. Но церемонию и российский флаг он видел. (Наталья Марьячик, Владимир Иванов)