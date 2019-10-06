Юрий Борзаковский: «Надеюсь, когда-нибудь Ласицкене побьет мировой рекорд»

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский выразил надежду, что трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене побьет мировой рекорд. По его словам, задел к этому есть.

— Я очень надеюсь на это. У нее уже есть задел к этому. Не прямо попытки побить мировой рекорд, но близко к этому, — цитирует Борзаковского «РИА Новости». — Думаю, что они с тренером Геннадием Гариковичем Габриляном придут к этому. Но это только им решать. Геннадий Гарикович сам расставляет приоритеты в подготовке. Главное — победа, а рекорды, если они будут нужны, они придут сами.