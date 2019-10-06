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Юрий Борзаковский: «Надеюсь, когда-нибудь Ласицкене побьет мировой рекорд»

14:45
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Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский выразил надежду, что трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене побьет мировой рекорд. По его словам, задел к этому есть.

— Я очень надеюсь на это. У нее уже есть задел к этому. Не прямо попытки побить мировой рекорд, но близко к этому, — цитирует Борзаковского «РИА Новости». — Думаю, что они с тренером Геннадием Гариковичем Габриляном придут к этому. Но это только им решать. Геннадий Гарикович сам расставляет приоритеты в подготовке. Главное — победа, а рекорды, если они будут нужны, они придут сами.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191006/1559484995.html

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