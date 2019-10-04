Юрий Борзаковский: «Клишина приняла правильное и взвешенное решение»

Главный тренер сборных России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал о решении Дарьи Клишиной сняться с чемпионата мира в Дохе. У российской прыгуньи в длину травма бедра.

— Это коллегиальное решение. Конечно, очень неприятное для нашей команды. Но, к сожалению, травмы это часть спорта, которую не всегда удается избежать. Считаю олимпийский сезон для Дарьи приоритетным, а решение правильным и взвешенным, — цитирует Борзаковского пресс-служба ВФЛА.