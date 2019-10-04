Юрий Борзаковский: «Клишина приняла правильное и взвешенное решение»
Главный тренер сборных России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал о решении Дарьи Клишиной сняться с чемпионата мира в Дохе. У российской прыгуньи в длину травма бедра.
— Это коллегиальное решение. Конечно, очень неприятное для нашей команды. Но, к сожалению, травмы это часть спорта, которую не всегда удается избежать. Считаю олимпийский сезон для Дарьи приоритетным, а решение правильным и взвешенным, — цитирует Борзаковского пресс-служба ВФЛА.
Серебряный призер чемпионата мира 2017 Дарья Клишина, к сожалению, не выступит на чемпионате мира 2019 в Дохе из-за травмы. ? Главный тренер сборных России по легкой атлетике Юрий Борзаковский: «Это коллегиальное решение. Конечно, очень неприятное для нашей команды. Но, к сожалению, травмы это часть спорта, которую не всегда удается избежать. Считаю, олимпийский сезон для Дарьи приоритетным, а решение правильным и взвешенным». ? Дарья Клишина тоже прокоментировала ситуацию: «К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков. Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас, плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт».