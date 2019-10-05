Юлимар Рохас из Венесуэлы стала чемпионкой мира в тройном прыжке. Второе место заняла Шаниека Рикеттс с Ямайки. Замкнуа тройку колумбийка Катерина Ибарген.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

Тройной прыжок

Финал

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15.37

2. Шаниека Рикеттс (Ямайка) — 14.92

3. Катерина Ибарген (Колумбия) — 14.73

4. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14.64

5. Ольга Солодуха (Украина) — 14.52

6. Ана Пелетейро (Испания) — 14.47