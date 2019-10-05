Юлимар Рохас — чемпионка мира в тройном прыжке
22:01
Юлимар Рохас из Венесуэлы стала чемпионкой мира в тройном прыжке. Второе место заняла Шаниека Рикеттс с Ямайки. Замкнуа тройку колумбийка Катерина Ибарген.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Женщины
Тройной прыжок
Финал
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15.37
2. Шаниека Рикеттс (Ямайка) — 14.92
3. Катерина Ибарген (Колумбия) — 14.73
4. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14.64
5. Ольга Солодуха (Украина) — 14.52
6. Ана Пелетейро (Испания) — 14.47
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