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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Юлимар Рохас — чемпионка мира в тройном прыжке

22:01

Юлимар Рохас из Венесуэлы стала чемпионкой мира в тройном прыжке. Второе место заняла Шаниека Рикеттс с Ямайки. Замкнуа тройку колумбийка Катерина Ибарген.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

Тройной прыжок

Финал

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15.37

2. Шаниека Рикеттс (Ямайка) — 14.92

3. Катерина Ибарген (Колумбия) — 14.73

4. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14.64

5. Ольга Солодуха (Украина) — 14.52

6. Ана Пелетейро (Испания) — 14.47

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