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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Ямайке вернули эстафетную бронзу ЧМ-2019. На церемонию награждения команда не явилась

6 октября 2019, 23:32

Женская сборная Ямайки все-таки получила бронзовые медали чемпионата мира-2019. Команда финиширована третьей, однако была дисквалифицирована из-за нарушения при второй передаче эстафеты.

Бронзу получила сборная Великобритании, что позволило ей догнать в медальном зачете Россию (2 — 3 — 1).

Однако после апелляции результат ямаек был восстановлен, и они получили обратно свою награду. Тем не менее, на церемонию награждения они не явились.

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