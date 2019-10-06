Ямайке вернули эстафетную бронзу ЧМ-2019. На церемонию награждения команда не явилась

Женская сборная Ямайки все-таки получила бронзовые медали чемпионата мира-2019. Команда финиширована третьей, однако была дисквалифицирована из-за нарушения при второй передаче эстафеты.

Бронзу получила сборная Великобритании, что позволило ей догнать в медальном зачете Россию (2 — 3 — 1).

Однако после апелляции результат ямаек был восстановлен, и они получили обратно свою награду. Тем не менее, на церемонию награждения они не явились.