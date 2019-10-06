Ямайке вернули эстафетную бронзу ЧМ-2019. На церемонию награждения команда не явилась
6 октября 2019, 23:32
Женская сборная Ямайки все-таки получила бронзовые медали чемпионата мира-2019. Команда финиширована третьей, однако была дисквалифицирована из-за нарушения при второй передаче эстафеты.
Бронзу получила сборная Великобритании, что позволило ей догнать в медальном зачете Россию (2 — 3 — 1).
Однако после апелляции результат ямаек был восстановлен, и они получили обратно свою награду. Тем не менее, на церемонию награждения они не явились.
#GLNRDoha2019: An empty spot marks the place for the bronze medalists in the women's 4x400m relay medal ceremony. After two appeals, Jamaica's quartet was restored to third place but was not present for the ceremony. (?: @taylor2nd) #GLNRSports pic.twitter.com/hHXsGHbxjb— Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) October 6, 2019
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