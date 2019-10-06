Ямайка лишена бронзы ЧМ в женской эстафете, Британия догнала Россию в медальном зачете

Сборная Ямайки лишена бронзы чемпионата мира-2019 в медальном зачете. Команда финишировала третьей, но была дисквалфицирована из-за нарушений при второй передаче эстафетной палочки.

Вместо ямаек бронза досталась сборной Великобритании. Это позволило британской команде догнать в медальном зачете сборную России — у обеих стало по 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовой награде.

Первые два места в эстафете остались неизменными: США завоевали золото, Польша — серебро.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4х400 м

Финал

1. США (Филлис Френсис, Сидни Маклафлин, Далайла Мухаммад, Уэделин Джонатас) — 3.18,92

2. Польша (Ига Баумгарт, Патриция Вицешкевич, Малгожата Холуб, Юстина Свети) — 3.21,89

3. Великобритания (Зои Кларк, Джоди Уильямс, Эмили Даймонд, Лавиаи Нилсен) — 3.23,02