Ямаец Гейл стал чемпионом мира по прыжкам в длину

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре завершились соревнования по прыжкам в длину у мужчин. Победу одержал спортсмен из Ямайки Таджай Гейл.

Результат победителя — 8 метров и 69 сантиметров. Второе место занял американец Джефф Хендерсон (8,39). Бронзу завоевал кубинец Хуан Мигель Эчеваррия (8,34).

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Длина

Финал

1. Таджай Гейл (Ямайка) — 8,69

2. Джефф Хендерсон (США) — 8,39

3. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) — 8,34

4. Люво Маньонга (ЮАР) — 8,28

5. Рушваль Самааи (ЮАР) — 8,23

6. Ван Цзянань (Китай) — 8,20