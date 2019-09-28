Ямаец Гейл стал чемпионом мира по прыжкам в длину
22:07
На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре завершились соревнования по прыжкам в длину у мужчин. Победу одержал спортсмен из Ямайки Таджай Гейл.
Результат победителя — 8 метров и 69 сантиметров. Второе место занял американец Джефф Хендерсон (8,39). Бронзу завоевал кубинец Хуан Мигель Эчеваррия (8,34).
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Длина
Финал
1. Таджай Гейл (Ямайка) — 8,69
2. Джефф Хендерсон (США) — 8,39
3. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) — 8,34
4. Люво Маньонга (ЮАР) — 8,28
5. Рушваль Самааи (ЮАР) — 8,23
6. Ван Цзянань (Китай) — 8,20
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