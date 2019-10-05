Василий Мизинов: «Сейчас во мне 57 кг счастья»

Российский ходок Василий Мизинов после второго места на чемпионате мира в Дохе отметил, что главным на дистанции по такой погоде было — не начинать быстро и не добавлять резко. 21-летний ходок из Челябинска уступил только японцу Тошикадзу Яманиши.

— Спасибо тем, кто смотрел соревнования в столь позднее время и тем, кто меня мотивировал, даже если не знал об этом, — взял слово Мизинов после финиша.

— Сколько весите после гонки в таких условиях? На вас лица нет.

— 57 кг счастья.

— У вас, кажется, на обуви что-то написано.

— Это может стать своеобразным обрядом. На стельке я написал: с 1 по 3 место. И результат. Со временем вот не угадал — секунды загадал космические. Но шел как мог. Слышал поддержку. Украина, Белоруссия и Литва сильно помогали.

— Как выживать в такой жаре?

— Главным было — не начинать быстро. И нельзя резко добавлять. Даже после поворотов, когда очень хочется. Старался набираться обороты плавно. У нас выигрывает не тот, кто быстрый, а тот, кто дружит с головой. С некоторыми соперниками справился скорее не я, а погода. (Владимир Иванов)