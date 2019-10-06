Угандиец Чептегей — чемпион мира в беге на 10000 м
20:48
Джошуа Чептегей стал чемпионом мира в беге на 10000 м. Угандиец добавил золотую медаль ЧМ-2019 к серебру двухлетней давности.
Вторым в забеге стал Йомиф Кежелша из Эфиопии, третьим — кениец Ронекс Кипруто.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
10000 м
Финал
1. Джошуа Чептегей (Уганда) — 26.48,36
2. Йомиф Кежелша (Эфиопия) — 26.49,34
3. Ронекс Кипруто (Кения) — 26.50,32
4. Роджерс Квемой (Кения) — 26.55,36
5. Андамлак Белиху (Эфиопия) — 26.56,71
6. Мохаммед Ахмед (Канада) — 26.59,35
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