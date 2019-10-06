Джошуа Чептегей стал чемпионом мира в беге на 10000 м. Угандиец добавил золотую медаль ЧМ-2019 к серебру двухлетней давности.

Вторым в забеге стал Йомиф Кежелша из Эфиопии, третьим — кениец Ронекс Кипруто.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

10000 м

Финал

1. Джошуа Чептегей (Уганда) — 26.48,36

2. Йомиф Кежелша (Эфиопия) — 26.49,34

3. Ронекс Кипруто (Кения) — 26.50,32

4. Роджерс Квемой (Кения) — 26.55,36

5. Андамлак Белиху (Эфиопия) — 26.56,71

6. Мохаммед Ахмед (Канада) — 26.59,35