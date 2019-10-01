Тренер Ласицкене ответил на вопрос об украинке Могучих, отказавшейся бороться с россиянкой за золото чемпионата мира

Наставник Марии Ласицкене Геннадий Габрилян после победы его ученицы на чемпионате мира отметил, что не понимает, почему украинка Ярослава Могучих, преодолев высоту 2,04 м, отказалась прыгать 2,06 м и от борьбы с россиянкой.

— Вы поняли, почему украинка Ярослава Могучих, преодолев высоту 2,04 м, отказалась прыгать 2,06 и подарила победу Маше?

— Я не знаю, это нужно спросить у ее тренера. Но Ярослава очень порадовала, она умница. Я поздравляю ее и ее тренера.

— Она говорила, что во многом берет пример с Маши. Вы видите что-то общее в технике прыжка?

— Внешне у них абсолютно разный стиль. Но может, есть еще какие-то внутренние ощущения, которые у них общие. Я не могу судить, потому что сосредоточен только на прыжках Маши. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Габриляна здесь

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