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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

США выиграли женскую эстафету 4x400 м и завоевали 13-е золото ЧМ

21:38

Сборная США выиграла золото чемпионата мира в эстафете 4x400 м у женщин. Для американцев это 13-я золотая медаль ЧМ-2019. Если им удастся победить в мужской эстафете — последнем старте турнира — то они установят рекорд медального зачета.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4х400 м

Финал

1. США (Филлис Френсис, Сидни Маклафлин, Далайла Мухаммад, Уэделин Джонатас) — 3.18,92

2. Польша (Ига Баумгарт, Патриция Вицешкевич, Малгожата Холуб, Юстина Свети) — 3.21,89

3. Ямайка (Анастасия Лерой, Тиффани Джеймс, Стефени Энн Макферсон, Шерика Джексон) — 3.22,37

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