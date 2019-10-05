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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

США увеличили отрыв в медальном зачете ЧМ-2019. Россия — пятая

22:37

Сборная России сохранила пятое место в медальном зачете чемпионата мира-2019. На счету россиян 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль.

Победы одержали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебро — у Михаила Акименко (прыжки в высоту), Сергея Шубенкова (110 м с барьерами) и Василия Мизинова (ходьба на 20 км), бронза — у Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

Лидерство в зачете упрочила сборная США. На счету американцев 11 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых награды. На вторую строчку поднялась Кения (4 — 2 — 2). Тройку лидеров замыкает Ямайка (3 — 4 — 2).

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