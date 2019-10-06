США обновили собственный медальный рекорд чемпионатов мира

Сборная США с большим отрывом выиграла медальный зачет чемпионата мира-2019. На счету американцев 14 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых награды.

Выиграв последний старт соревнований — мужскую эстафету 4x400 м, США побили собственный рекорд чемпионатов мира по количеству наград. На ЧМ-2005 и ЧМ-2007 они также завоевывали по 14 золотых медалей, но серебряных в обоих случаях было меньше (8 и 4 соответственно).

Второе место в медальном зачете заняла Кения — 5 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых медали, третье — у Ямайки (3-5-4).

Сборная России стала в медальном зачете шестой. На счету россиян 2 золота, 3 серебра и 1 бронза.

Победы одержали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебро — у Михаила Акименко (прыжки в высоту), Сергея Шубенкова (110 м с барьерами) и Василия Мизинова (ходьба на 20 км), бронза — у Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

Из-за дисквалификации ВФЛА россияне выступали на ЧМ под нейтральным флагом.

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