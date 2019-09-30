Сборная США лидирует в медальном зачете чемпионата мира-2019 по легкой атлетике после четырех соревновательных дней. На счету американцев четыре золота, 7 серебряных и 2 бронзовых награды.

В тройку лидеров входят Китай (2 — 2 — 2) и Ямайка (2 — 2 — 0).

Сборная России вышла на пятое место с двумя золотыми медалями. Победы одержали Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

Россияне из-за дисквалификации ВФЛА выступают на чемпионате мира-2019 в нейтральном статусе.

Медальный зачет ЧМ-2019