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США досрочно выиграли медальный зачет ЧМ-2019

20:06

Сборная США досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира-2019. Американцы завоевали 11 золотых медалей, 10 серебряных и 4 бронзовых, соревнования еще продолжаются.

Сборная России накануне завершила выступления на ЧМ. На счету россиян 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая награда. Из-за дисквалификации ВФЛА россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/athletics/chempionat-mira-2019/medalnyj-zachet/?from=header-main-menu

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