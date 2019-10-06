США досрочно выиграли медальный зачет ЧМ-2019
20:06
Сборная США досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира-2019. Американцы завоевали 11 золотых медалей, 10 серебряных и 4 бронзовых, соревнования еще продолжаются.
Сборная России накануне завершила выступления на ЧМ. На счету россиян 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая награда. Из-за дисквалификации ВФЛА россияне выступают на ЧМ в нейтральном статусе.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/athletics/chempionat-mira-2019/medalnyj-zachet/?from=header-main-menu
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...