Чемпионка мира-2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова подвела итоги сезона на своей странице в Instagram.

— Этот год был очень сложным, хоть и удачным: в подведении итогов у спортсменов обычно принято подсчитывать свои победы и результаты, но я не хочу- я на отдыхе, — написала Сидорова. — Спасибо сезон -2019, ты несомненно был лучшим в моей жизни на данный момент. Привет, 2020, мне страшно, волнительно и так интересно от одного твоего названия.

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