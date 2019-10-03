Сопернику Шубенкова все-таки дадут бронзовую медаль

Сборная Испании подала второй протест на результаты финала в беге на 110 м с барьерами, где россиянин Сергей Шубенков занял второе место.

Текст второй апелляции испанцев почти идентичен первой. Они утверждают, что представитель Ямайки Омар Маклауд помешал их бегуну Орландо Ортеге, который на момент столкновения бежал третьим. Испанцы предложили либо устроить перебежку, либо вручить Ортеге бронзовую медаль. Хотя первый протест был отклонен, во второй раз судьи прислушались к их доводам. На церемонии награждения будут вручены две бронзовые награды — Ортеге и французу Паскалю Мартино-Лагарду, который по факту финишировал третьим. (Наталья Марьянчик)