Смешанная эстафета в легкой атлетике, где мужчины уничтожают женщин. Вы можете такое понять?

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе был разыгран первый комплект наград в смешанной эстафете. Победу одержала сборная США, установившая новый мировой рекорд.

В этом виде программы в эстафете принимают участие по двое мужчин и женщин в каждой команде. Сборная Польши составила заявку таким образом, что, когда у соперников на этап вышли женщины, то у них бежал мужчина. На последнем этапе за поляков бежала женщина и она упустила первое место, так как его обогнали спортсмены из других стран.

