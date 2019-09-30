Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Смешанная эстафета в легкой атлетике, где мужчины уничтожают женщин. Вы можете такое понять?

02:28
Теги:

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе был разыгран первый комплект наград в смешанной эстафете. Победу одержала сборная США, установившая новый мировой рекорд.

В этом виде программы в эстафете принимают участие по двое мужчин и женщин в каждой команде. Сборная Польши составила заявку таким образом, что, когда у соперников на этап вышли женщины, то у них бежал мужчина. На последнем этапе за поляков бежала женщина и она упустила первое место, так как его обогнали спортсмены из других стран.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир