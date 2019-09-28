Скандальный американец Коулман стал чемпионом мира на стометровке, Гэтлин — второй
22:22
На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре завершились соревнования по бегу на 100 метров у мужчин. Золото завоевал представитель США Кристиан Коулман.
Результат победителя — 9,76 секунды. Вторым стал еще один американец Джастин Гэтлин (9,89). На третьей позиции канадец Андре Де Грасс (9,90). Ямаец Йохан Блэйк преодолел дистанцию за 9,97 и стал пятым.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
100 м
Финал
1. Кристиан Коулман (США) — 9,76
2. Джастин Гэтлин (США) — 9,89
3. Андре де Грасс (Канада) — 9,90
4. Акани Симбине (ЮАР) — 9,93
5. Йохан Блэйк (Ямайка) — 9,97
6. Зарнел Хьюз (Великобритания) — 10,03
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