На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре завершились соревнования по бегу на 100 метров у мужчин. Золото завоевал представитель США Кристиан Коулман.

Результат победителя — 9,76 секунды. Вторым стал еще один американец Джастин Гэтлин (9,89). На третьей позиции канадец Андре Де Грасс (9,90). Ямаец Йохан Блэйк преодолел дистанцию за 9,97 и стал пятым.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

100 м

Финал

1. Кристиан Коулман (США) — 9,76

2. Джастин Гэтлин (США) — 9,89

3. Андре де Грасс (Канада) — 9,90

4. Акани Симбине (ЮАР) — 9,93

5. Йохан Блэйк (Ямайка) — 9,97

6. Зарнел Хьюз (Великобритания) — 10,03