Сидоровой приятны поздравления Исинбаевой и Путина

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, вернувшаяся с чемпионата мира в Дохе, где она завоевала золото в прыжках в высоту, рассказала о поздравлениях Елены Исинбаевой и телеграмме от Владимира Путина.

— Насколько для вас важны поздравления Елены Исинбаевой. Звонила ли она вам лично?

— Нет, не звонила. Но я видела ее сообщение. Это, конечно, очень приятно.

— Также вас поздравил Владимир Путин. Планируется ли какая-то встреча с Президентом.

— Это у него надо спрашивать, а не у меня (смеется). Конечно, мы прочитали телеграмму от Президента. Это очень приятно и почетно. (Мария Никулашкина)

Чемпионат мира по легкой атлетике: новости и статьи, расписание, обзоры