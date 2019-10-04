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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Шубенкову попалась бракованная колба для допинг-теста на ЧМ в Дохе

09:29

Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову во время сдачи допинг-пробы после финала чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами попался бракованный контейнер.

В среду Шубенков завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Дохе в беге на 110 м с барьерами. Все призеры соревнований после забега проходят обязательную процедуру допинг-тестирования.

— Сдал без проблем, но получилось долго. Впервые столкнулся с ситуацией, когда у меня оказалась бракованная колба: я ее открыл, а кусок пробки просто вывалился. Ничего страшного, но лишние 20 минут пришлось провозиться: вызывали делегата, все еще раз проверяли. Но ничего, это часть жизни, — цитирует ТАСС Шубенкова.

Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно". Позиция Шубенкова

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6962741

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