Шубенков завоевал серебро на чемпионате мира!

На чемпионате мира в Дохе прошел финальный забег среди мужчин на дистанции 110 метров с барьерами.

Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро. Он показал результат 13,15 секунды.

Победу одержал американец Грант Холлоуэй (13,10). Третье место занял Паскаль Мартино-Лагард из Франции (13,18).

В конце финального забега упал ямаец Омар Маклауд.

28-летний Шубенков является чемпионом (2015), серебряным (2017 и теперь — 2019) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

110 м с/б

Финал

1. Грант Холлоуэй (США) — 13,10

2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,15

3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) — 13,18

4. Се Вэньцзюнь (Китай) — 13,29

5. Орландо Ортега (Испания) — 13,30

6. Шэйн Брэтуэйт (Барбадос) — 13,61

7. Девон Аллен (США) — 13,70

8. Милан Трайкович (Кипр) — 13,87

9. Омар Маклеод (Ямайка)