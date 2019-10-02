Шубенков завоевал серебро на чемпионате мира!
На чемпионате мира в Дохе прошел финальный забег среди мужчин на дистанции 110 метров с барьерами.
Россиянин Сергей Шубенков завоевал серебро. Он показал результат 13,15 секунды.
Победу одержал американец Грант Холлоуэй (13,10). Третье место занял Паскаль Мартино-Лагард из Франции (13,18).
В конце финального забега упал ямаец Омар Маклауд.
28-летний Шубенков является чемпионом (2015), серебряным (2017 и теперь — 2019) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
110 м с/б
Финал
1. Грант Холлоуэй (США) — 13,10
2. Сергей Шубенков (Россия) — 13,15
3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) — 13,18
4. Се Вэньцзюнь (Китай) — 13,29
5. Орландо Ортега (Испания) — 13,30
6. Шэйн Брэтуэйт (Барбадос) — 13,61
7. Девон Аллен (США) — 13,70
8. Милан Трайкович (Кипр) — 13,87
9. Омар Маклеод (Ямайка)