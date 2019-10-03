Шкуренев занимает четвертое место перед последним видом десятиборья
На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В девятом виде программы — метании копья — россиянин Илья Шкуренев показал десятый результат. Он метнул копье на 59 метров и 56 сантиметров.
В общем зачете Шкуренев опустился на четыертую строчку. В лидеры вышел Майсель Уйбо из Эстонии.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
Копье
1. Никлас Кауль (Германия) — 79.05
2. Янек Ыйглане (Эстония) — 72.46
3. Майсель Уйбо (Эстония) — 63.83
4. Томас ван дер Плетсен (Бельгия) — 63.67
5. Дамиан Уорнер (Канада) — 62.87
6. Кейсуке Усиро (Япония) — 61.36
10. Илья Шкуренев (Россия) — 59.56
Итог после девятого этапа
1. Майсель Уйбо (Эстония) — 7869
2. Дамиан Уорнер (Канада) — 7854
3. Никлас Кауль (Германия) — 7850
4. Илья Шкуренев (Россия) — 7826
5. Янек Ыйглане (Эстония) — 7593
5. Пирс Лепаж (Канада) — 7796