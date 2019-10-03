Шкуренев занимает четвертое место перед последним видом десятиборья

На чемпионате мира в Дохе проходят соревнования среди десятиборцев. В девятом виде программы — метании копья — россиянин Илья Шкуренев показал десятый результат. Он метнул копье на 59 метров и 56 сантиметров.

В общем зачете Шкуренев опустился на четыертую строчку. В лидеры вышел Майсель Уйбо из Эстонии.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

Копье

1. Никлас Кауль (Германия) — 79.05

2. Янек Ыйглане (Эстония) — 72.46

3. Майсель Уйбо (Эстония) — 63.83

4. Томас ван дер Плетсен (Бельгия) — 63.67

5. Дамиан Уорнер (Канада) — 62.87

6. Кейсуке Усиро (Япония) — 61.36

10. Илья Шкуренев (Россия) — 59.56

Итог после девятого этапа

1. Майсель Уйбо (Эстония) — 7869

2. Дамиан Уорнер (Канада) — 7854

3. Никлас Кауль (Германия) — 7850

4. Илья Шкуренев (Россия) — 7826

5. Янек Ыйглане (Эстония) — 7593

5. Пирс Лепаж (Канада) — 7796